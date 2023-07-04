Üniversite sınavı (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu

2023 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güzel bir üniversitede eğitim almak isteyen on binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sınavları 17-18 haziran tarihinde tamamlandı. YKS sınavlarının sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.



Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.



YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.



Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.