Üniversite sınavına girecekler dikkat! YKS başvuruları için bugün son gün

Üniversite sınavı başvuruları bu gece sona eriyor…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının açıklamasına göre, 20 ve 21 Haziran 2026'da düzenlenecek sınava henüz başvurusunu yapmayan adaylar, işlemlerini bugün tamamlayabilecek.

Başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak işlemler resmi çalışma saati bitimine kadar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvurular ve ücret ödemeleri ise saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

YKS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.

2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

TYT, AYT VE YDT SINAVLARI NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.