Üniversite sınavına girecekler dikkat. YKS başvurularında son gün

2026 YKS’ye katılmak isteyen milyonlarca üniversite adayı için geri sayım sürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) paylaşılan takvimine göre 6 Şubat 2026 cuma günü başlayan üniversite sınavı başvuruları bugün gece saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra kayıt ekranına erişim kapatılacak, ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.

2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

TYT, AYT VE YDT SINAVLARI NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.