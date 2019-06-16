Milyonlarca öğrenci üniversite hayaline ulaşmak için bugün sınavların ikinci oturumlarına katılacak. Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bugün Alan Yeterlilik Testi başlıyor.

Sınav saat 10.15'te başladı. Öğleden sonra saat 15.45'te ise yabancı dil testi yapılacak.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.



AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.



YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

EN AZ KAÇ PUAN GEREKİYOR?



ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor.

Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.



Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor.



ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

YERLEŞTİRME SÜRECİ



Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor.



Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.



Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.



Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.