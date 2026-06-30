Üniversite sınavında puan tartışması

Emeklerinin karşılığını alabilmek için üniversite sınavında ter döktüler, şimdi ise hayallerindeki bölümlere girebilmek için tercih dönemini bekliyorlar.

Ancak her sene olduğu gibi bu yıl da Ortaöğretim Başarı Puanı yani diploma notunun sınav sonucuna etkisi tartışmalara neden oluyor.

Peki uzmanlar ne düşünüyor, çözüm önerileri ne?

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Muhammet Tosun, ilk 100 bin içerisinde olan bir öğrencinin iyi bir Ortaöğretim Başarı Puanı ile 90 bine kadar yükselebildiğini anlattı.

TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

"Ancak kötü bir puanınız varsa bu sizi 110 bine, 120 bine hatta bazen 130-140 binlere kadar götürebiliyor." diyen Tosun, şunları kaydetti:

"- 20 bin devlet üniversitelerinde tıp kazanmak için gayet uygun bir sıralama. Ama ortaöğretim puanı yüksekse, şişirilmiş puanlarla 25 binden biri sizin önünüze geçerken siz 20 binden kendinizi 27-28 binlere gelmiş bulabilirsiniz.

- Bu da artık tıp kazanamayacağınız anlamına gelir."

"BU DURUM ADALETSİZLİK OLUŞTURUYOR"

Adayın üniversite sınav sonucu iyi olsa dahi ortaöğretim başarı puanı düşükse binlerce sıra gerileyebiliyor.

"Bir lisede bir öğrenci 70 alabilmek için günlerce çalışıyorsa, diğer lisede çok az çalışmalarla 95-100 havada uçuşuyor." diyen Tosun, bu durumun adaletsizlik olduğunu söyledi.

Tosun son yıllarda özellikle Orta Öğretim Başarı Puanı yüksek olsun diye özel liselere ve açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısında artış gözlemlediklerini de anlattı.

Uzmanlara göre adayların emeklerinin karşılığını alabilmesi için, ortaöğretim başarı puanının sınav sonucuna etkisi düşürülmeli.