Üniversite taban puanları 2020 (YKS tercihleri ne zaman yapılacak?)

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkesi) tarafından üniversiteye giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Sınav ardından yayınlanan kitapçık ve cevap anahtarlarını inceleyen öğrenciler internetten puanlarını hesaplayarak tercih dönemini bekliyor.

Üniversitelerin tercih puanlarını, YKS tercih döneminde, YÖK tarafından yayınlanıyor. Ancak ÖSYM henüz tercih dönemi tarihlerini açıklamadı.

Bu süre içerisinde öğrenciler, YÖK'ün tercih robotu olan YÖK Atlas sistemi üzerinden geçen seneki üniversite puanlarına ulaşabiliyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

CORONA VİRÜS GÖLGESİNDE YKS MARATONU