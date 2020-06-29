Üniversite taban puanları ne zaman belli olacak (YÖK Atlas tercih robotu)

Üniversiteye geçiş sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınav heyecanının üzerinden atan öğrenciler sınav sonuçlarını ve gelecek tercih dönemini beklemeye başladı. YÖK (Yükseköğretim Kurulu) her yıl tercih robotu üzerinden üniversite taban puanlarını açıklıyor.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 10:49

Üniversite taban puanları ne zaman belli olacak (YÖK Atlas tercih robotu)

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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkesi) tarafından üniversiteye giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Sınav ardından yayınlanan kitapçık ve cevap anahtarlarını inceleyen öğrenciler internetten puanlarını hesaplayarak tercih dönemini bekliyor.

Üniversitelerin tercih puanlarını, YKS tercih döneminde, YÖK tarafından yayınlanıyor. Ancak ÖSYM henüz tercih dönemi tarihlerini açıklamadı.

Bu süre içerisinde öğrenciler, YÖK'ün tercih robotu olan YÖK Atlas sistemi üzerinden geçen seneki üniversite puanlarına ulaşabiliyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvime göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından taban puanlar ilan edilecek. 

CORONA VİRÜS GÖLGESİNDE YKS MARATONU

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