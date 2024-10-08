Üniversite tatilleri ne zaman başlıyor? Üniversitelerde ara tatil var mı?

Üniversitelerde 2024-2025 eğitim yılı devam ediyor. Güz dönemi derslerinin başlaması ile şimdi vize ve final takvimi gündeme geldi. Öte yandan üniversiteliler, MEB'e bağlı okullarda uygulanan ara tatillerin üniversiteler için geçerli olup olmadığını merak ediyor.



ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?



Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.



Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.



ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.



Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.