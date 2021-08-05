Üniversite tercih süreci başladı (YKS tercihleri ne zaman sona erecek?)

05.08.2021 - 10:04
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri alınmaya başlandı.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Adayların üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeleri yararlı olacak.
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU NTV'DE