Üniversite tercih süreci başladı (YKS tercihleri ne zaman sona erecek?)

2021  YKS tercihleri bugün başladı. Üniversiteye girmek isteyen adayların 24 tercihte bulunabileceği bu süreç 20 Ağustos'ta sona eriyor.

05.08.2021 - 10:04

Üniversite tercih süreci başladı (YKS tercihleri ne zaman sona erecek?)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri alınmaya başlandı.

YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Adayların üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeleri yararlı olacak.

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