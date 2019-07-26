Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 29 Temmuz'da sona eriyor.

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin YKS tercihlerine günler kala öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Tercih dönemiyle alakalı merak edilen tüm sorularınızı yazın Sadık Hoca cevaplasın.

BAŞVURU MERKEZLERİNDEN TERCİH İŞLEMİ YAPILMAYACAK



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS adayları, tercihlerini 23-29 Temmuz'da, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.



Tercih yapacak adayların ÖSYM'nin internet sitesindeki 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor.



Duyuruya göre, başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

