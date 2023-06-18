Üniversite tercihleri ne zaman? 2023 YKS tercih süreci için geri sayım

2023 YKS tercih süreci, 2023-2024 eğitim yılında üniversitelerin lisans yada önlisans bölümlerine kayıt hayali kuran adayların gündeminde yer alıyor. Uzun süren çalışma temposunun ardından sınavı geride bırakan adaylar şimdi de tercihlere odaklanacak. İşte, 2023 YKS tercih süreci hakkında bilgiler...



2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.



Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.



ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.