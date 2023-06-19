Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 YKS tercih süreci bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) oturumları geride kaldı. Sınav sonuçlarının yakın zaman içinde ilan edilmesi bekleniyor, ardından ise tercih süreci başlayacak. İşte, 2023 YKS tercih süreci hakkında bilgiler...



2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.



Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.



ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.