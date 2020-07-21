Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? (YKS kılavuzu yayımlandı)

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak." dedi.

21.07.2020 - 14:51

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? (YKS kılavuzu yayımlandı)

İlişkili Haberler

Üniversite kontenjanları belli oldu

Üniversite kontenjanları belli oldu

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınavların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak. 

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak" dedi.

KILAVUZ YAYIMLANDI 

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

YKS'DE TÜRKÇE SORULARI ZOR BULUNDU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...