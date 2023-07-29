Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitecek? (2023 ÖSYM YKS takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri 27 Temmuz itibarıyla başladı. Güzel bir üniversite okuma hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitecek? (2023 ÖSYM YKS takvimi)

2023 tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla, tercih sonuçları gündeme gelecek. Peki, 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitecek? (2023 ÖSYM YKS takvimi) - 1

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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