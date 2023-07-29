Üniversite (YKS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitecek? (2023 ÖSYM YKS takvimi)

2023 YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bu yıl 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan üniversite tercihlerinin tamamlanmasıyla, tercih sonuçları gündeme gelecek. Peki, 2023 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.
Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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