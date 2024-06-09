Üniversite yolunda ikinci sınav! YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.



Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

