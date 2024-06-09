Üniversite yolunda ikinci sınav! YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.
Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.
YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleştirilecek.
Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak.
Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak.
Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.
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