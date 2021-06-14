Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yüz binlerce öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerinin aşılanacağı duyurmuştu. Üniversitelerin açılış tarihi için 13 Eylül öngörülüyor.

14.06.2021 - 12:28

Üniversiteler ne zaman açılacak?

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Bakan Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı açıklaması

Bakan Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı açıklaması

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını açıklanmıştı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu. 

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor. 

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