Üniversiteler ne zaman açılacak? (2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi)

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversitelerin açılış tarihi gündeme geldi. KYK yurt kayıtlarını da yaptıran öğrenciler şimdi üniversitelerin açılacağı günü bekliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Geçtiğimiz yıl 13 Eylül tarihinde eğitime başlayan üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS ek tercih işlemleri sonrasında tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.