Üniversiteler ne zaman açılacak, hangi bölümler yüz yüze olacak? YÖK'ten açıklama

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmasıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında, üniversitelerde verilecek eğitimle ilgili ayrıntılar netleşti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, hangi bölümler yüz yüze olacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uzaktan öğretim (online) ile yürütülecek.
Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelmesi durumunda YÖK harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerini değerlendirmeye alacak.
Buna göre; Üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı Nisan ayında yapılacak olan toplantılar sonrasında belli olacak.
TEORİK VE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
YÖK’ten yapılan açıklamada laboratuvar, atölye, saha vb. gibi derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacağını hatırlattı.
Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır.
Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.
UYGULAMALI BÖLÜMLER NELER?
Uygulamalı bölümler
Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
Veterinerlik Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerini,
(7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,
Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
(6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,
(3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini, kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edilebilecektir.