Üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtlar ne zaman başlıyor? (2023-2024 üniversite güz dönemi tarihi)

Üniversitelerin açılacağı tarihi, 2023 YKS tercih işlemlerinin bugün sona erecek olması nedeniyle merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarıyla birlikte, yeni eğitim öğretim yılına kısa bir zaman kalacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtlar ne zaman başlıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtlar ne zaman başlıyor? (2023-2024 üniversite güz dönemi tarihi)

2023-2024 üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihi, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan ve yaz tatilinde olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre belirlenen açılış tarihi, her üniversiteye göre farklılık gösterebiliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtlar ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak, kayıtlar ne zaman başlıyor? (2023-2024 üniversite güz dönemi tarihi) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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