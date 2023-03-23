Üniversiteler ne zaman açılacak, nisanda açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite açıklaması

Üniversitelerin açılış tarihi, uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamada bulundu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, nisanda açılacak mı?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama;



"Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz daha devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor.

Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez."



Buna göre; Üniversitelerde eğitimin bir süre daha online olarak görüleceği tahmin ediliyor.