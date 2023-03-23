Üniversiteler ne zaman açılacak, nisanda açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite açıklaması

Üniversitelerin açılış tarihi, uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamada bulundu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, nisanda açılacak mı?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklama;
"Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz daha devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor.
Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez."
Buna göre; Üniversitelerde eğitimin bir süre daha online olarak görüleceği tahmin ediliyor.
ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM YÜZ YÜZE OLACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Özvar şunları ifade etmişti;
"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.
Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz.
Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"