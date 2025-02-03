Üniversiteler ne zaman açılacak? Sömestr tatili sonrası gündemde
Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan sömestr tatili sona erdi. 15 günlük tatilin sona ermesinin ardından ise gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
2024-2025 sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Her final sınavı döneminin ardından tatile çıkan üniversite öğrencilerinin okula yeniden başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sömestr tatili uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.
Üniversiteler sömestr tatilini kapsamına girmiyor. Her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor ve final sınavlarının ardından tatil dönemi başlıyor.
Üniversitelerin sömestr tatili sonrası ne zaman açılacağı ise her üniversitenin akademik takvimine göre belli olacak.
ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.
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