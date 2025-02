Üniversiteler ne zaman açılacak? Sömestr tatili sonrası gündemde

2024-2025 sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Her final sınavı döneminin ardından tatile çıkan üniversite öğrencilerinin okula yeniden başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Sömestr tatili uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.



Üniversiteler sömestr tatilini kapsamına girmiyor. Her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor ve final sınavlarının ardından tatil dönemi başlıyor.



Üniversitelerin sömestr tatili sonrası ne zaman açılacağı ise her üniversitenin akademik takvimine göre belli olacak.