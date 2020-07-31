Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli mi?

Üniversiteye giriş sınav sonuçları açıkladığı andan itibaren birçok öğrenci üniversitelerin açılış tarihlerini merak ediyor. Pandemi nedeniyle birçok üniversite bahar dönemini uzaktan eğitim ve online sınavlar ile tamamlandı. Bu nedenle geçen sene Eylül’de açılan üniversitelerin bu sene ne zaman açılacağı merak konusu oldu.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ne zaman açılacağına ilişkin yetkililerden ve YÖK’ten net bir açıklama bekleniyor. Bazı üniversiteler 2020-2021 yılı için kesin olmamakla birlikte eğitim-öğretim takvimini açıkladılar. Bu üniversiteler şu şekildedir:



Boğaziçi Üniversitesi: 22 Ekim 2020



ODTÜ: 12 Ekim 2020



Galatasaray Üniversitesi: 12 Ekim 2020



Ankara Üniversitesi: 6 Ekim 2020



İstanbul Üniversitesi: 19 Ekim 2020



KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin "yeni normal" sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" hazırlandı.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin, "yeni normal" süreci ve devamında uzaktan öğretimin mümkün olduğunca çerçevesi çizilmiş ve yapılandırılmış bir uzaktan öğretim olması gerektiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Salgının etkinliğinin azalmakla birlikte devam ettiği yeni normal süreçte harmanlanmış (karma) öğrenme uygulamalarına yer verilebilir. Böylece öğrenci sayısı ve fiziki altyapıya göre, sınıflara belli sayıda öğrenci kabul edilip, aynı anda çevrim içi uygulamayla da sınıfın kalanının derse katılması sağlanabilir. Öğretim elemanı kapasitesi değerlendirilerek sınıfların gruplara bölünmesi suretiyle aynı ders birden fazla grupta da anlatılabilir. Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrim içi uygulamalar da gerçekleştirilebilir. Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı vb.) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir"