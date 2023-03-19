Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? YÖK Başkanı tarih verdi

Üniversitelerin açılış tarihi, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Eğitim hayatlarını yüz yüze sürdürmek isteyen üniversite öğrencileri, yeniden üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediliyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamladıklarını duyurmuştu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı son açıklamayla, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar açıklamasında şunları söyledi;



"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.



Buna göre; Üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan YÖK, nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde yüz yüze eğitimi yeniden başlatacak.

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ UZAKTAN EĞİTİM KARARI



Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 eğitim öğretim yılının bir sonraki açıklamaya kadar uzaktan öğretim (online) ile yürütüleceğini belirtmişti.



Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelmesi durumunda YÖK harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerini değerlendirmeye alacak.