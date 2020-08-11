Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döken öğrenciler için üniversitelerin tercih süreci başladı.



Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150, Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT) en az 170 puan alan adaylar, tercih yapabilecek.



Bu yıl uzaktan eğitim dahil olmak üzere önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programlarında 845 bin 909 kontenjan var.



Devlet üniversiteleri kontenjanı, okul birincileri hariç toplam 651 bin 885 olarak belirlendi.



Vakıf üniversitelerinde ise toplam kontenjan sayısı 168 bin 150.



Sınavdan alınan puandan çok bölümlerin sıralamalarının önemli olduğu tercih sisteminde adaylar, ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek, belirtilen şartlara uygun tercih yapması bekleniyor.

2020-YKS TERCİH KILAVUZU

BU SENE İLK DEFA UYGULANACAK



Bu yıl ilk kez eczacılık ve diş hekimliğinde başarı sıralaması uygulanacak.



Ezcacılık için en düşük başarı sıralaması 100 bin, diş hekimliği için 80 bin olarak belirlendi.



Hukuk fakültelerinde 190 bin olan başarı sırası şartı da 125 bine çekildi.



Bu yıl Tıp programlarına 16 bin 448,

Mühendislik programlarına 71 bin 244,

Mimarlık programlarına 7 bin 985

Hukuk programlarına ise 16 bin 327 kontenjan ayrıldı.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



Tercih işlemleri 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Ancak üniversite kayıt tarihleri açıklandı.



Tercih dönemi sonunda kayıt hakkı kazananalar için elektronik kayıtlar, 29 Ağustos - 2 Eylül, üniversiteye giderek yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos - 4 Eylül arasında olacak.