Üniversiteler ne zaman açılacak? (Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?)

Aşılama sürecinde18 yaşa kadar inilmesinin ardından, üniversitelerin açılmasına yönelik olan beklentiler de artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

ÜNİVERSİTLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, yaptığı konuşmada “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır” dedi.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AŞILAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

"13 EYLÜLDEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AŞILARINI OLACAK"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.



