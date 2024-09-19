Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

2024-2025 eğitim yılının güz dönemi öncesi pek çok üniversitede akademik takvime göre ders seçim süreci başladı. Kayıt işlemlerini geride bırakan ilk ve ara sınıf öğrencileri, şimdi ders seçimleri ardından ise ders başlama tarihine odaklandı. Peki, üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

Türkiye'de faaliyetlerine devam eden 208 üniversite için güz dönemi yakın zaman sonra başlayacak. ÖSYM'nin 2024 ek yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ile derslerin başlama ve akademik yılın ilk ders tarihi merak konusu oldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

EĞİTİM HABERLERİ

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

HMGS ile İYÖS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...