Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

Türkiye'de faaliyetlerine devam eden 208 üniversite için güz dönemi yakın zaman sonra başlayacak. ÖSYM'nin 2024 ek yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ile derslerin başlama ve akademik yılın ilk ders tarihi merak konusu oldu.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.



Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.



Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

