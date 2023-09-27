Üniversiteler ne zaman açılıyor? Dersler online mı, yüz yüze mi olacak? (2023-24 üniversite akademik takvimi)

2023-2024 üniversite akademik takvimlerinin belli olmasıyla birlikte birçok okulun açılış tarihi belli oldu. Üniversite açılış tarihleri, KYK yurtlarında yapılan hazırlıklar nedeniyle ertelenmişti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor. Üniversiteler akademik takvimlerini güncellerken, çok sayıda üniversite akademik açılış tarihi belli oldu.



Buna göre; Üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok üniversite 2 Ekim 2023 tarihinde eğitim hayatına başlayacak.



YURTLAR ÖĞRENCİLERE HAZIRLANIYOR



NTV'nin edindiği bilgiye göre; ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.



Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.



Bu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.



Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.



Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.



Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.



ÜNİVERSİTELER ONLINE MI OLACAK, UZAKTAN EĞİTİM Mİ VERİLECEK?



YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerimizin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak;



- Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,



- Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını üniversite senatoları karara bağlayacaktır.



- Uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze öğretim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesine, söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir" diye konuştu.



YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?



Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim'de yapacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.