Üniversiteler ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu mu? (2024-2025 YÖK üniversite açılış tarihi)

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarına göre kazandığı bölümle ilgili üniversite kaydını yaptıran öğrenciler, gözlerini 2024-2025 üniversite güz dönemi akademik takvimine çevirdi. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu mu? (2024-2025 YÖK üniversite açılış tarihi)

2024-2025 üniversite güz dönemi başlangıcı için geri sayım başladı. Kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran ve üniversitelerin açılmasını bekleyen öğrenciler, tarafından duyurulacak tarihleri merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. YÖK'e bağlı olarak veren üniversitelerin açılış tarihi fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Ancak üniversitelerin eylül ayının son haftası itibarıyla açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu mu? (2024-2025 YÖK üniversite açılış tarihi) - 1

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanması ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

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