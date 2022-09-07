Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? (2022 üniversite eğitim öğretim yılı)

Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala tarih araştırmaları başladı. 22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından, üniversitelerin açılacağı gün merak edilmeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Geçtiğimiz yıl 13 Eylül tarihinde eğitime başlayan üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.



14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.



İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.