Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite akademik takvimi)

2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi, ilk defa üniversiteye gitmeye hazırlanan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bugün üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, kazandığı üniversite kaydını yaptıran öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adayar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.



Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.