Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite akademik takvimi)

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin başlamasının ardından öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala, üniversitenin ilk yılına başlayacak öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite akademik takvimi)

2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi, ilk defa üniversiteye gitmeye hazırlanan birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Bugün üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte, kazandığı üniversite kaydını yaptıran öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite akademik takvimi) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adayar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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