Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite eğitim dönemi)

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni üniversiteli olan birçok öğrenci tarafından sorgulanıyor. Üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanacak olması nedeniyle kaydını yaptıran öğrenciler şimdi de üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite eğitim dönemi)

2023-2024 takvimi, üniversitelerin açıklamasını bekleyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite yerleştirmeleri tamamlandı ve öğrenciler hangi okulları kazandıklarını öğrendi. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Üniversitelerde yeni yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite eğitim dönemi) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI YARIN SONA ERİYOR

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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