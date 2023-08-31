Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2023-2024 üniversite eğitim dönemi)

2023-2024 akademik takvimi, üniversitelerin açıklamasını bekleyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite yerleştirmeleri tamamlandı ve öğrenciler hangi okulları kazandıklarını öğrendi. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvimlerine göre farklılık gösterebiliyor.



Üniversitelerde yeni eğitim yılının Eylül ayının son haftalarına doğru başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI YARIN SONA ERİYOR



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.



Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.