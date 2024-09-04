Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024-2025 üniversite güz dönemi akademik takvimi)

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarına göre kazandığı bölümle ilgili üniversite kaydını yaptıran öğrenciler, gözlerini 2024-2025 üniversite güz dönemi akademik takvimine çevirdi. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024-2025 üniversite güz dönemi akademik takvimi)

2024-2025 üniversite güz dönemi başlangıcı için geri sayım başladı. Kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran ve üniversitelerin açılmasını bekleyen öğrenciler, tarafından duyurulacak tarihleri merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Üniversiteler ne zaman, ayın kaçında açılacak? (2024-2025 üniversite güz dönemi akademik takvimi) - 1

Konuyla ilgili en net bilgi, ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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