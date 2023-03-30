Üniversitelerde devam zorunluluğu olacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları basın toplantısında açıkladı ve tarih verdi.

DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. ARA SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.