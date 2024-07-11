Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? YÖK'ten devlet üniversitelerinde ikinci öğretim kararı

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına ilişkin yeni kararı duyurdu. Karar ardından özellikle üniversite adayları "Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? " sorusuna yanıt arıyor.

Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? YÖK'ten devlet üniversitelerinde ikinci öğretim kararı

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Geçen sene 1308 ikinci öğretim programına 80 bin öğrenci yerleşmişti. YÖK, programların dönüştürülürken toplam kontenjanın korunduğunu açıkladı.

Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı? YÖK'ten devlet üniversitelerinde ikinci öğretim kararı - 1

Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını istendiğini belirtti.

İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE YAŞ SINIRI

Yükseköğretim Kurulu () sınavsız ikinci üniversiteye ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

YÖK’ten Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitlerine gönderilen yazıya göre, çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları kayıt yaptırabilecek.

Diğer bölümler için mevcut uygulama devam edecek.

Uygulama 2024-2025 öğretim yılı itibariyle geçerli olacak.

Sınavsız ikinci üniversite sistemi kapsamında, üniversitelerden önlisans veya lisans diploması almış veya halen bu programlara kayılı kişiler açıköğretim programlarına kayıt yaptırarak ikinci bir diploma alabiliyor.

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