Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.



Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."



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