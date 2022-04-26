Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 16:13
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.
Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."