YÖK tarafından, 2019-YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarındaki bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının daha önceden belirlenen 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınması yerine, başvuru sürelerinin adayların lehine genişletilmesi amacıyla 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınması kararı alındı.

Bu bağlamda, 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt (e-kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden elektronik ortamda kolayca yapabilecekler.



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21 Ağustos gecesi saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.



Adayların “e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde” dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekiyor. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanıyor.



E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

ŞAHSEN KAYITLAR 23 AĞUSTOS'TA SONA ERİYOR



Üniversiteye giderek yapılacak olan kayıt işlemleri sürecinde ise bir değişiklik olmayıp, şahsen yapılacak kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

