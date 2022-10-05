Üniversitelere siber güvenlik bölümü açılacak

Üniversitelerde iki yıllık siber güvenlik bölümlerinin açılması için protokol imzalandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, protokol ile siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücüi hedeflediklerini söyledi.
Özvar, siber güvenlik ihtisas meslek yüksekokullularının ilk olarak belirlenecek pilot üniversitelerde açılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, meslek yüksekokullarına teknik alt yapı, uzman desteği ve mezunlara istihdam desteği sağlayacaklarını belirtti.
İlk aşamada 2 yıllık önlisans düzeyinde hayata geçirilen programın, lisans düzeyi programlara da zemin teşkil edeceğini söyledi.