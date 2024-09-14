Üniversitelerin açılış tarihi 2024-2025: Üniversiteler ne zaman açılıyor?

2024-2025 üniversite açılış tarihleri, yks ek tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitede bir programa kayıt hakkı kazanan ve kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini YÖK'e çevirdi. Peki, 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılıyor?



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.



Ancak üniversitelerin eylül ayının son haftası itibarıyla açılması bekleniyor.



Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

