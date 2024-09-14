Üniversitelerin açılış tarihi 2024-2025: Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerin ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kayıtlarını gerçekleştiren binlerce öğrenci, gözlerini YÖK tarafından belirlenen 2024-2025 akademik yılına çevirdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerin açılış tarihi 2024-2025: Üniversiteler ne zaman açılıyor?

2024-2025 üniversite açılış tarihleri, yks ek tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte merak ediliyor. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitede bir programa kayıt hakkı kazanan ve kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini 'e çevirdi. Peki, 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. YÖK'e bağlı olarak veren üniversitelerin açılış tarihi fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Ancak üniversitelerin eylül ayının son haftası itibarıyla açılması bekleniyor.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

Üniversitelerin açılış tarihi 2024-2025: Üniversiteler ne zaman açılıyor? - 1

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri henüz başlamadı. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanması ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak.

Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

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