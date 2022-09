Üniversiteli öğrencilerin ilk tercihi devlet yurdu

Üniversite sayısı her geçen yıl artıyor.



Her kentte bir üniversite bulunurken, toplam sayı 200'ün üzerine çıktı. Ancak bu durum öğrencilerin şehir değiştirmesinin önüne geçmedi.



Ipsos'un araştırmasına göre, her üç öğrenciden ikisi eğitim için yaşadığı şehir yerine başka bir şehre gidiyor.



Başka şehirde okuyan öğrenci sayısı çoğaldıkça barınma konusu daha önemli bir hale geliyor.

4 ÖĞRENCİDEN 3'Ü YURT DÜŞÜNÜYOR



Her dört öğrenciden üçü yurtta kalmayı planlıyor. Bu oran tüm öğrencilerin yarısına denk geliyor.

Araştırma sonuçları üniversite eğitiminin öğrencilerin ailelerinin bütçesini zorladığını da ortaya koydu.



Öğrencilerin yüzde 95'inin aileleri az ya da çok ekonomik sıkıntı yaşıyor.



Bu durum barınma planlarını etkiliyor.



Üniversite kazanan her 10 öğrenciden 9'unun hedefi devlet yurdunda kalmak.

Devlet yurtlarında yer gelmediğinde öğrencilerin yüzde 39’u özel yurtları tercih edeceğini, yüzde 32’si de arkadaşları ile birlikte kiralık ev bakacağını belirtiyor.



YURT ÇIKMAZSA YÜZDE 10'U KAYIT DONDURACAK



Yurt çıkmaması durumunda öğrencilerin yüzde 10'u kaydını dondurup memleketinde kalmayı tercih edecek.



Öte yandan öğrenciler yurt fiyatlarını pahalı buluyor.



Özel yurtlar için tüm öğrenciler pahalı derken, her 10 öğrenciden 8’i devlet yurtlarının ücretlerinin de olması gerekenden yüksek olduğu görüşünde.