Üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih yapabilir mi?

YKS ek tercih dönemi, kayıt döneminden sonra boş kalan kontenjanlar için adaylara ek bir tercih hakkının tanındığı dönemdir. Üniversite sınavında başarılı olan, ancak tercih listesinde yer alan bölümlere yerleşemeyen adayların boştaki kontenjanları tercih etmesi için ek tercih hakkı tanınır. İşte, 2024 YKS ek tercihlerine dair bilgiler...



ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?



Merkezi yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.



Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ek yerleştirmeden faydalanamayacak.



2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.