Ünlü astronot öğrencilerle buluştu

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde kurulan NASA Uzay Sergisi etkinlikleri kapsamında İstanbul’a gelen Andre Kuipers, ayrıca DasDas'da gerçekleşen söyleşi etkinliğinde uzaya meraklı İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Uzayda geçirdiği 204 güne dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Asıl mesleği doktorluk olan Hollandalı Andre Kuipers, 2004'te Delta görevi sırasında 11 gün, PromISSe görevinde 193 gün olmak üzere toplamda 204 günü uzayda geçirerek Avrupa tarihinin en uzun uzay uçuşunu gerçekleştirmişti.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji her zaman bilimin gösterdiği yolda ilerlemeyi görev edinmiştir ve küçük yaşlardan itibaren öğrencilerine bunu aşılayacak bir eğitim vermektedir. Bilimin yalnızca fizik, kimya, biyoloji gibi temel dalları değil; yazılım, sanal gerçeklik ve uzay gibi günümüzde çok önemli hale gelmiş alanlarını da her zaman hem öğrenciler hem de yetişkinler ile buluşturmayı önemsemektedir.

Andre Kuipers

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri küçük yaşlardan itibaren astronomi sınıfları ve sanal gerçeklik konulu dersler ile eğitim almaktadır. Bu misyonu karşılayacak NASA Uzay Sergisi’nin destekçisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine ait Doğa Space Shuttle alanı sergi süresince çocukların ziyaretine açık olacaktır.



DOĞA SPACE SHUTTLE



Doğa Space Shuttle alanında eğlenerek öğrenen çocuklar üç farklı etkinlik ile buluşuyor. Çocuklar, MineCraft Edu ile uluslararası uzay istasyonunu dolaşma fırsatı elde ederken diğer bir etkinlik alanında Mars’a yolculuk gerçekleştiriyor.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Mars Kampüsünün canlandırıldığı etkinlikte ise öğrenciler, kampüs için gerekli materyalleri Mars yüzeyinden topluyor.