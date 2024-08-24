Üsküdar’da ilk ve orta öğretim öğrencilerine kırtasiye ve giyim desteği başlıyor: Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır?

Üsküdar Belediyesi’nce ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5 bin ilk ve orta öğretim öğrencisine 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği yapılacak. Başvurular 23 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Peki, kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır?

Üsküdar’da ilk ve orta öğretim öğrencilerine kırtasiye ve giyim desteği başlıyor: Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır?

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2024-2025 Öğretim döneminde öğrenim gören ve ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 5000 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine 4 bin 500 lira kırtasiye ve giyim desteği kampanyası başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi resmi internet sitesi www.uskudar.bel.tr üzerinden duyurulan ve başlatılan kampanyaya, 23 Ağustos ile 3 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Başvurular kısa sürede değerlendirilerek ödemeler yapılacak.

Üsküdar’da ilk ve orta öğretim öğrencilerine kırtasiye ve giyim desteği başlıyor: Kırtasiye desteği başvurusu nasıl yapılır? - 1

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AYRINTILAR

Başvuru sadece Üsküdar ilçesinde ikamet edip, Üsküdar sınırları içerisinde yer alan, herhangi bir devlete ait İlk ve Orta Öğretim okulunda okuyan öğrenciler adına geçerli olacak. Anaokulu ve Lise eğitimi gören öğrenciler için başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurular anne ya da baba adına olmak zorunda olup, E-devlet 'ten alınmış “PDF formatında” vukuatlı nüfus kayıt örneği ile yapılacak. Öğrenci Belgesi de e- ya da e-devlet üzerinden temin edilecek.

Başvuru yapan öğrenci velisine ait IBAN numarasını gösteren belgenin başvurusu sırasında verilmesi gerekiyor. Ödemeler tek sefer olarak İBAN numaralarına yatırılacak.

Başvuru için https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/kirtasiye_destek adresini ziyaret edebilirsiniz.

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