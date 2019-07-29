Farklılaştırılmış eğitime ihtiyaç duyan Üstün Zekalı çocuklara özel “Dahi Çocuk Projesi” ile analitik düşünme, dil sanatları, drama, matematik, robotik, deneysel eğitim, akıl zeka oyunları gibi pek çok alanda eğitim veriliyor.



Üstün Zekalı öğrencilerin yaratıcı, eleştirel, bilimsel düşünme, problem çözme, toplumsal değerlere, sahip üst düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığı “Dahi Çocuk Projesi" 2014 yılından itibaren devam ediyor.



Belnet Eğitim tarafından hayata geçirilen, Ümraniye Belediyesi tarafından da desteklenen “Dahi Çocuk Projesi” uluslararası standartlara uygun testler sonucu Üstün Zekalı olduğu kanıtlanmış öğrencileri kabul ediyor.



Bu kurslarda hem üstün zekalı çocuklara hem de ailelerine “aile eğitimi” veriliyor.



Eğitici eğitiminden geçirilmiş alanında uzman eğitimciler, rehber, psikolog ve akademik kurul tarafından düzenli olarak ölçme değerlendirme süreçlerinin yapıldığı bu kurslarda öğrenciler yeteneklerini keşfediyor, yetenekli oldukları alanlarda eğitim alıyorlar.



Robotis Steam Cup Turkey Stem Tabanlı Uluslararası Robotik Yarışması’nda birinci olan dahi çocuklar hedef olarak bu yılda farklı kategorilerde dereceler elde etmek için çalışmalarına devam ediyor.



Ücretsiz olan bu eğitimler her yıl eğitim-öğretim dönemi boyunca sürüyor.