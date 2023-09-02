Uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB tarih verdi

Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için yapılan bir uygulama olarak biliniyor. Uyum haftasının ne zaman başlayacağı ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde veliler tarafından sorgulanıyor. Peki, uyum haftası ne zaman başlayacak?

Uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB tarih verdi

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala uyum haftası tarihi merak edilmeye başladı. Milli Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uyum haftası tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

çalışma takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 4-8 Eylül'de uyum eğitimleri alacaklar.

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