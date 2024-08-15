Uyum haftası tarihleri belli oldu: Uyum haftası ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için uyum haftası tarihleri belli oldu. Peki, uyum haftası ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Uyum haftası tarihleri belli oldu: Uyum haftası ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

Millî Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Uyum haftası tarihleri belli oldu: Uyum haftası ne zaman, ayın kaçında başlayacak? - 1

OKULA UYUM SÜRECİ

Çocuğun birinci sınıfa başladığı ilk günlerde uyum güçlüğü yaşaması beklendik bir durumdur. Bazı çocuklar okula ilk başladıkları dönemde uyum sorunu yaşarken bazıları ise önce iyi başlayıp belirli bir süre sonra tepki verebilir. Tüm bunlar, doğaldır ve genellikle geçicidir. Bu dönemler, çocuk için önemli ve doğal bir yaşam döngüsü olarak değerlendirilmelidir. Bireysel boyutta ele alındığında okula uyumun;

• çocuğun gelişimi ile öğrenmesini destekleme,

• okula devamını sağlama,

• okul başarısını artırma,

• yetişkinlikte başarılı bir kariyere sahip olma gibi katkıları olduğu görülmektedir.

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