Uzaktan eğitimde 1 yıl geride kaldı

Salgın nedeniyle 23 Mart 2020'de öğrenciler televizyonun karşısına geçti.



Derslerini EBA TV'den takip etmeye başladı.



18 milyonu aşkın öğrenci 2019- 2020 eğitim öğretim yılını uzaktan tamamladı.



Ağustos'ta eğitimin yeniden yüz yüze başlaması planlanıyordu. Ancak salgın izin vermedi, öğrenciler kademeli olarak haftanın belli günlerinde okula gitmeye başladı ama bu da tüm sınıflar için sürekli olmadı.



Uzaktan eğitimde bir yıl geride kalırken çok yüksek ve yüksek riskli illerde ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze ve uzaktan eğitime birlikte devam ederken, orta ve az riskli illerde ortaokullar ve liseler de isteğe bağlı olarak açık.



ABD, Hollanda, Belçika gibi ülkeler, salgın öncesi ve sonrasını inceledi

yapılan çalışmalarda öğrencilerin yaşadığı öğrenme kaybı ortaya kondu.

Erişim sorununun olmadığı bu ülkelerde bile öğrencilerin özellikle matematikte bir seneye yakın öğrenme kaybı olduğu açıklandı. Türkiye'de henüz kamuoyuyla paylaşılmış böyle bir çalışma yok ama özellikle dezavantajlı bölgelerde, öğrenciler arasındaki fark açıldı.



UZAKTAN EĞİTİMDE BİR YILLIK SÜREÇTEKİ VERİLER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin kalbi "EBA Kontrol Merkezi"nde konuştu:



Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitimde bir yıllık süreçteki verileri şöyle aktardı,



"TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarında, deneyimli öğretmen kadrosuyla ekrana gelen yaklaşık 10 bin 117 ders videosu, 1014 tasarım beceri atölyesi, hobiler, veli eğitimi gibi ders dışı etkinlik videosu yayınlandı. Şimdi TRT EBA kanallarında bu dönemin eksikliklerini tamamlayıp 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tüm derslerini çalışıyoruz. EBA Mobil uygulaması cep telefonlarına 30 milyonun üstünde indirildi. Türkiye'de 18 milyon dolayında öğrenci olduğuna göre bu uygulamayı veliler de indiriyor tabii ki. EBA web sitesi 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla eğitim kategorisinde dünya birincisi oldu. EBA'nın anlık erişim kapasitesi uzaktan eğitim öncesi döneme göre yaklaşık 25 kat artırılarak 1 milyon seviyesine çıkarıldı. EBA canlı sınıf uygulamasıyla günlük 3 milyon ders yapabilme kapasitesine ulaşıldı. EBA internet platformunda 1900'den fazla ders ve 60 binin üzerinde zengin ve güvenilir içerik, 10 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.



EBA destek noktası merkezleri, okullardaki yaklaşık 15 bin şubesiyle uzaktan eğitime erişimde hızlı çözümün adresi oldu. Yapay zeka tabanlı MEB Asistan ve EBA Asistan, uzaktan eğitimle ilgili her türlü soruyu 7 gün 24 saat yanıtlıyor. Aylık 25 GB internet paketli tablet bilgisayarlar resmi veriye dayalı kriterlerle öncelikli gereksinimi olan öğrencilere ulaştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 700 bin tableti öğrencilerimize ulaştırdık, bu sayıyı artırmak için uğraşıyoruz. Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini desteklemek için geliştirilen 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması OECD tarafından dünyaya örnek gösterildi. Öğrenciler için 444 0 632 Psikososyal Destek Hattı 7/24 hizmet veriyor. Uzaktan eğitim sürecinde okul öncesinden liseye milyonlarca öğrenciye basılı ve dijital yardımcı kaynak ulaştırıldı."

DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİMİN İLK ÖRNEĞİ

