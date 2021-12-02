Uzman öğretmen nedir, nasıl olunur? (Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Milli Eğitim Şurası'nda meslekte 10 yılını dolduran öğretmenler için uzman öğretmenlik unvanının geleceğini açıkladı. Peki, uzman öğretmen nedir, nasıl olunur?

Haberler 02.12.2021 - 10:42

Uzman öğretmen nedir, nasıl olunur? (Uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen 20. Milli Şurası'nda konuştu.

Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclise sunacaklarını söyleyen Erdoğan, düzenleme sayesinde öğretmenlerin tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklarını söyledi.

10 YILINI DOLDURUP SINAVI GEÇENLER UZMAN ÖĞRETMEN OLACAK

Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre; öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler, uzman öğretmenlik unvanı alacak.

Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

10 YILLIK UZMAN ÖĞRETMENLER, BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALACAK

10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacak. Erdoğan, "Yine bu öğretmenler ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN EK GÖSTERGELERİNİ 3600'E ÇIKARIYORUZ"

Öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, lisansüstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz.

''SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI ORTADAN KALDIRIYORUZ''

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" dedi.

Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum" diye konuştu.

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