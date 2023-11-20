UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ TARİHİ: Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı geride kaldı. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday, uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yapmıştı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ TARİHİ: Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Bakanlığına () uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi. Şimdi tüm gözler sonuçlarda olacak. İşte, uzman öğretmenlik için belirlenen tarih...

CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, bugün "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

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