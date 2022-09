Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları nasıl yapılır? (2022 MEB uzman öğretmenlik başvuru tarihleri)

Uzman öğretmenlik başvuruları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitimlerle birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlanmıştı. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte, sınav için başvuru tarihleri merak edildi. Peki, uzman öğretmenlik sınavı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne zaman?



Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanların başvuruları olumlu değerlendirilecek.



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte uzman öğretmenlik sınav başvurularıyla ilgili tarihler belli oldu.



Buna göre; 81 ilde yapılacak olan söz konusu sınavın başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 Ekim'e kadar devam edecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;



"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."



Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI



Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,



d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.



Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,



b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,



c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,



ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,



d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.



e) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.



f) Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.