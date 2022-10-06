Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün? (2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınav tarihi)

Uzman öğretmenlik sınavı için başvuruların tamamlanmasının ardından, sınava girecek adaylar bekleyişe başladı. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihi belli oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?



UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?



Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;



"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."



Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SINAVDAN MUAF TUTULACAKLAR



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.